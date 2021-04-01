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İtalya'da sıkılaştırılan koronavirüs önlemleri nisan sonuna kadar uzatıldı

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Ülkede aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları görevden uzaklaştırılacak

İtalya'da sıkılaştırılan koronavirüs önlemleri nisan sonuna kadar uzatıldı
İtalya'da sıkı Kovid-19 tedbirleri nisan sonuna dek uzatıldı
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AA

Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, ülkede Paskalya Yortusu sonrası 6 Nisan akşamı bitecek sıkı tedbirlerin uzatılmasını görüştü.

Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararnameye göre, 21 idari bölge risklerine göre renklere ayrılmaya devam edecek; ancak hiçbir bölge nisan sonuna dek, faaliyetlerin ve serbest dolaşımın kısıtlandığı çok yüksek riskli "kırmızı" ya da yüksek riskli "turuncu" kategori dışında riskin düşük olduğu sarı ve beyaz kategoriye geçirilmeyecek.

Ülke genelinde 22.00 ile 05.00 arasında iş, sağlık ve acil gereksinimler dışındaki gece dışarı çıkma yasağı devam edecek.

Turuncu ve kırmızı bölgelerde restoran, bar ve kafe gibi yerler 18.00'e kadar "gel-al" servisini, 18.00-22.00 saatlerinde ise paket servisini sürdürecek.

Bölgelerarası seyahat de acil durumlar haricinde yasak olmaya devam edecek.

AA'nın haberine göre; spor salonları, yüzme havuzları, sinema, tiyatro ve müzelerin 30 Nisan’dan önce açılması öngörülmüyor.

Önceki dönemlerde kırmızı bölge ilan edilen bölgelerde ilkokullar da kapatılırken bundan böyle ortaokula kadarki seviyelerde yüz yüze eğitim yapabilecek. Ayrıca bölge yönetimleri, önceki dönemin aksine, okulları kapatma kararı alamayacak.

SAĞLIK TESİSLERİNDE ÇALIŞANLARA AŞI OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kararnameyle hastane, eczane, klinik, özel muayenehane, bakımevi gibi yerlerde görev yapan sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu hale getirildi.

Son dönemde yeterli derecede test edilmediği gerekçesiyle aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanacak. Aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları, salgının gidişatına göre geçici olarak görevden uzaklaştırılacak.

Aşılama geniş kesimlere ulaştığında veya vaka sayılarında düşüş olduğunda söz konusu yaptırım kaldırılacak.

Bu arada, geniş katılımlı Draghi Hükümeti'ne destek veren Forza Italia, Italia Viva ve aşırı sağcı Lig Partisinin de talebiyle Bakanlar Kurulu'nun, nisan ayı ortasında salgının gidişatını değerlendireceği; vaka sayılarında düşüş ve aşılamada artış olması halinde ay sonunu beklemeden iyileşme gösteren bölgelerde faaliyetlerin başlamasına izin verebileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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