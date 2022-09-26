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Haberler Dünya İtalya'daki seçimlerden Meloni birinci çıktı! İtalya'da yeni dönem: 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik
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İtalya'daki seçimlerden Meloni birinci çıktı, Bloomberg yazdı: 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik

İtalya'da dün yapılan seçimlerde sandıktan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni birinci çıktı. Bloomberg, İtalya'daki yeni dönemi, "Meloni 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümetin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor" sözleriyle aktardı

İtalya'daki seçimlerden Meloni birinci çıktı! İtalya'da yeni dönem: 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik
İtalya'da yeni dönem: 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik
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HABERTURK.COM

Giorgia Meloni, İtalya seçimlerinde açık bir çoğunluk kazanarak, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümetin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

İtalya'da halk dün erken genel seçim için sandık başına gitti. ANSA haber ajansının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, İtalya’nın Kardeşleri (FdI) yüzde 26 ile birinci, Demokratik Parti (PD) yüzde 19,5 ile ikinci, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi yüzde 9 ile dördüncü, Forza Italia (FI) yüzde 8 ile beşinci, seçime birlikte giren Eylem Partisi (Az)-Italia Viva (Iv) da yüzde 7,8 oyla altıncı sırada konumlandı.

Bloomberg'in haberine göre, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümetin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Meloni, pandeminin ardından son 18 ayda ülkeyi istikrara kavuşturan Mario Draghi yönetimine muhalefete önderlik etti, siyasi tartışmalardan sağlam çıktı.

@giorgiameloni_ufficiale

Ceglie Messapica: a lezione di panzerotti

♬ suono originale - Giorgia Meloni

BİLİNMESİ GEREKENLER

Yine de 45 yaşındaki Meloni'nin yönetim konusunda çok az tecrübesi var. Meloni, 1990'larda aşırı sağcı bir aktivist olarak siyasete atıldı ve Avrupa Birliği'nde, göçmenler ve LGBTQ gruplarına yönelik karşıt açıklamaları damga vurdu. Ancak seçmenlere ve yatırımcılara, İtalya'nın borcunu kontrol altında tutacağına ve ülkenin dış ittifaklarını veya Ukrayna'ya desteğini sorgulamayacağına dair güvence vermeye çalıştı.

@giorgiameloni_ufficiale

Che accoglienza!

♬ suono originale - Giorgia Meloni

Meloni, Draghi'nin büyümeyi hızlandırmak amacıyla başlattığı bazı reformları tersine çevirmeye çalıştığı için hükümette güçlü bir eli olması muhtemel.

Draghi, ailelere ve işletmelere yardım etmek için yaklaşık 66 milyar avro harcadı, ancak bütçe açığını genişletmek için siyasi baskıya direndi. Bu, Meloni hükümetinin mücadele etmesi gereken ilk ikilemlerden biri olabilir.

"YÜKSEK DERECEDE İÇ ÇALKANTALI BİR HÜKÜMETE HAZIRLANMALIYIZ"

Milan Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Giorgia Serughetti, "Hükümetin iç gerilimlerle sınanması çok uzun sürmeyecek. Meloni tarafından yönetilen, ancak yüksek derecede iç çalkantı olan bir hükümete hazırlanmalıyız." dedi.

Kampanya boyunca Salvini, İtalyanların enerji krizini atlatmasına yardımcı olmak için borçlanmayı artırma konusunda daha agresif bir yol izledi ve Rusya'ya karşı yaptırımların etkinliğini sorguladı.

Seçim gecesi yaptığı konuşmada Meloni, hem kendisine hem de Berlusconi'ye destekleri ve ekibine saygılarını sunarken gösterdikleri kampanyadaki ruh için teşekkür etti.

Meloni, "Gerekli olanı yaparak başlıyorsunuz ve sonra mümkün olanı yapıyorsunuz. Ve sonunda imkansızı başaracaksın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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