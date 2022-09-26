İtalya'da yeni dönem: 2. Dünya Savaşı sonrası milliyetçilik

İtalya'da halk dün erken genel seçim için sandık başına gitti. ANSA haber ajansının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, İtalya’nın Kardeşleri (FdI) yüzde 26 ile birinci, Demokratik Parti (PD) yüzde 19,5 ile ikinci, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi yüzde 9 ile dördüncü, Forza Italia (FI) yüzde 8 ile beşinci, seçime birlikte giren Eylem Partisi (Az)-Italia Viva (Iv) da yüzde 7,8 oyla altıncı sırada konumlandı.

Giorgia Meloni, İtalya seçimlerinde açık bir çoğunluk kazanarak, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümetin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağcı hükümetin ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Yine de 45 yaşındaki Meloni'nin yönetim konusunda çok az tecrübesi var. Meloni, 1990'larda aşırı sağcı bir aktivist olarak siyasete atıldı ve Avrupa Birliği'nde, göçmenler ve LGBTQ gruplarına yönelik karşıt açıklamaları damga vurdu. Ancak seçmenlere ve yatırımcılara, İtalya'nın borcunu kontrol altında tutacağına ve ülkenin dış ittifaklarını veya Ukrayna'ya desteğini sorgulamayacağına dair güvence vermeye çalıştı.

Meloni, Draghi'nin büyümeyi hızlandırmak amacıyla başlattığı bazı reformları tersine çevirmeye çalıştığı için hükümette güçlü bir eli olması muhtemel.

Draghi, ailelere ve işletmelere yardım etmek için yaklaşık 66 milyar avro harcadı, ancak bütçe açığını genişletmek için siyasi baskıya direndi. Bu, Meloni hükümetinin mücadele etmesi gereken ilk ikilemlerden biri olabilir.