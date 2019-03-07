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Pinna, "Çakır'ın en kötü maçıydı. Deneyimli bir hakem ama İtalyanlar karşısında hep feci (Berlin'deki finalde Juventus'a yapılanı hatırlıyorum.) Schick'e yapılanı ekrandan gidip izlemeliydi, bunu biz değil, kurallar söylüyor" ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.