İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

İstanbul'daki yaşamı ile ilgili konuşan Pirlo "İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Nişantaşı'nda yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz manzarasını görebiliyorum ve bu gerçekten eşsiz bir görüntü. Tabii trafik biraz zorluk yaratıyor ancak burası 20 milyonluk bir metropol ve buradaki insanlar futbola büyük bir tutku duyuyor." dedi.