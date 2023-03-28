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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

Fatih Karagümrük'ün başarılı hocası Andrea Pirlo için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Pirlo'nun özel röportaj verdiği La Gazetta dello Sport, Beşiktaş başkan adaylarından birinin 43 yaşındaki hocanın peşinde olduğunu yazdı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    Fatih Karagümrük'le 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Andrea Pirlo, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a özel röportaj verdi.
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    İstanbul'daki yaşamı ile ilgili konuşan Pirlo "İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Nişantaşı'nda yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz manzarasını görebiliyorum ve bu gerçekten eşsiz bir görüntü. Tabii trafik biraz zorluk yaratıyor ancak burası 20 milyonluk bir metropol ve buradaki insanlar futbola büyük bir tutku duyuyor." dedi.
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    İtalyan teknik adam, "Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    "JUVENTUS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

    Daha önce teknik direktörlük yaptığı Juventus ile olan ilişkisine de değinen İtalyan teknik adam, "Juventus ile ilişkimiz çok iyi. Andrea Agnelli ile konuşma fırsatım oldu. Karşılıklı saygı devam ediyor" şeklinde konuştu.
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    "JUVENTUS'A GERİ DÖNERİM"

    Juventus sana ikinci bir şansı verirse geri döner misin? sorusuna da yanıt veren Pirlo, "Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa gidersin" dedi.

     
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    La Gazetta dello Sport, genç teknik adam ile ilgili de sürpriz bir iddia ortaya attı.
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    'ADAYLARDAN BİRİ ONU BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GETİRMEK İSTİYOR'

    Gazetede yer alan habere göre, Beşiktaş başkanlığı için aday olacak isimlerden biri Andrea Pirlo'yu göreve getirmek istiyor. 
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    Haberde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

    "Pek de parlak bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ın ilgisinden bahsediliyor."

     
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    "Ufukta başkanlık seçimleri var. Adaylardan birisi onu takımın başına getirmek istiyor."
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

    Öte yandan Club Brugge ve İspanyol ekibi Girona'nın da Pirlo ile ilgilendiği öne sürüldü. Bologna ve Fiorentina için de Pirlo'nun muhtemel adaylardan biri olabileceği duyuruldu.

     
  • İtalya'dan şaşırtan Pirlo - Beşiktaş iddiası!

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