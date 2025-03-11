İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nde 28. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 28. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Inter, Napoli ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. Juventus ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İtalya Serie A Ligi'nin 28. haftasında son oynanan mücadele, Lazio ile Udinese arasındaki karşılaşmaydı.
Lazio, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Udinese ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
Juventus, kendi evinde ağırladığı Atalanta'a mağlup olarak haftayı 52 puanla tamamlarken, Atalanta deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 58'e yükseltti.
Napoli, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 60 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Inter, kendi sahasında ağırladığı Monza'a karşı üstünlük kurarak 3-2 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 61 puana ulaştı. Konuk Monza ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Lecce takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 44 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Lecce ise 25 puanda kaldı.
Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Genoa ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
28. haftada ev sahibi Como ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Parma, evindeki mücadelede rakibi Torino ile 2-2 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Lig'in 28. haftasında Bologna deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Roma, deplasmanda Empoli'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.