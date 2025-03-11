İtalya Serie A Ligi'nde 28. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 28. haftasında son oynanan mücadele, Lazio ile Udinese arasındaki karşılaşmaydı.

Lazio, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Udinese ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

Juventus, kendi evinde ağırladığı Atalanta'a mağlup olarak haftayı 52 puanla tamamlarken, Atalanta deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 58'e yükseltti.

Napoli, sahasında Fiorentina'yı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 60 puana yükseldi, Fiorentina ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Inter, kendi sahasında ağırladığı Monza'a karşı üstünlük kurarak 3-2 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 61 puana ulaştı. Konuk Monza ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Lecce takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 44 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Lecce ise 25 puanda kaldı.

Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Genoa ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

28. haftada ev sahibi Como ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Parma, evindeki mücadelede rakibi Torino ile 2-2 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Lig'in 28. haftasında Bologna deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Roma, deplasmanda Empoli'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.