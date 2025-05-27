İtalya Serie A Ligi'nde 38. haftanın görünümü

İtalya Serie A Ligi'nde 38. hafta, Empoli ile Verona arasındaki müsabaka ile noktalandı.

Lig'in 38. haftasında Verona deplasmanda Empoli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Verona oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Monza'yı konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-0 galip gelen Milan, bu sonuçla puanını 63'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Monza ise haftayı 18 puan ile noktaladı.

Cagliari'yi konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-0 galip gelen Napoli, bu sonuçla puanını 82'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan Cagliari ise haftayı 36 puan ile noktaladı.

Ligin 38. haftasında Juventus, konuk olduğu Venezia'yı 3-2 mağlup ederek puanını 70'a yükseltti, ev sahibi Venezia ise 29 puanda kaldı.

Inter, Como'nu 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 81 yaparken Como ise 49 puanda kaldı.

Genoa, deplasmanda Bologna'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Roma, bu hafta Torino'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Roma oldu.

Parma, 38. haftada oynanan mücadelede Atalanta'yı 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Parma böylece 36 puana yükseldi. Parma'yı ağırlayan Atalanta ise 74 puanda kaldı.