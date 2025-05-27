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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 38. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 38. haftanın görünümü

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 38. hafta geride kaldı. Napoli, Milan, Inter ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı. Ligde tamamlanan 38. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 38. haftanın görünümü
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        İtalya Serie A Ligi'nde 38. hafta, Empoli ile Verona arasındaki müsabaka ile noktalandı.

        Lig'in 38. haftasında Verona deplasmanda Empoli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Verona oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Monza'yı konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-0 galip gelen Milan, bu sonuçla puanını 63'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Monza ise haftayı 18 puan ile noktaladı.

        Cagliari'yi konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 2-0 galip gelen Napoli, bu sonuçla puanını 82'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan Cagliari ise haftayı 36 puan ile noktaladı.

        Ligin 38. haftasında Juventus, konuk olduğu Venezia'yı 3-2 mağlup ederek puanını 70'a yükseltti, ev sahibi Venezia ise 29 puanda kaldı.

        Inter, Como'nu 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 81 yaparken Como ise 49 puanda kaldı.

        Genoa, deplasmanda Bologna'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Roma, bu hafta Torino'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Roma oldu.

        Parma, 38. haftada oynanan mücadelede Atalanta'yı 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Parma böylece 36 puana yükseldi. Parma'yı ağırlayan Atalanta ise 74 puanda kaldı.

        Lecce, deplasmanda Lazio'nu 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Lig'in 38. haftasında Fiorentina deplasmanda Udinese'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Fiorentina oldu: Maç 3-2 tamamlandı.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 38. Haftanın Sonuçları
        23.05.2025 21:45
        Como
        0
        Inter
        2
        İY(0-1)
        23.05.2025 21:45
        Napoli
        2
        Cagliari
        0
        İY(1-0)
        24.05.2025 19:00
        Bologna
        1
        Genoa
        3
        İY(0-3)
        24.05.2025 21:45
        Milan
        2
        Monza
        0
        İY(0-0)
        25.05.2025 21:45
        Torino
        0
        Roma
        2
        İY(0-1)
        25.05.2025 21:45
        Atalanta
        2
        Parma
        3
        İY(2-0)
        25.05.2025 21:45
        Lazio
        0
        Lecce
        1
        İY(0-1)
        25.05.2025 21:45
        Udinese
        2
        Fiorentina
        3
        İY(1-0)
        25.05.2025 21:45
        Venezia
        2
        Juventus
        3
        İY(1-2)
        25.05.2025 21:45
        Empoli
        1
        Hellas Verona
        2
        İY(1-1)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 38. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		38 24 10 4 82 32
        2
        Inter
        		38 24 9 5 81 44
        3
        Atalanta
        		38 22 8 8 74 41
        4
        Juventus
        		38 18 16 4 70 23
        5
        Roma
        		38 20 9 9 69 21
        6
        Fiorentina
        		38 19 8 11 65 19
        7
        Lazio
        		38 18 11 9 65 12
        8
        Milan
        		38 18 9 11 63 18
        9
        Bologna
        		38 16 14 8 62 10
        10
        Como
        		38 13 10 15 49 -3
        11
        Torino
        		38 10 14 14 44 -6
        12
        Udinese
        		38 12 8 18 44 -15
        13
        Genoa
        		38 10 13 15 43 -12
        14
        Hellas Verona
        		38 10 7 21 37 -32
        15
        Cagliari
        		38 9 9 20 36 -16
        16
        Parma
        		38 7 15 16 36 -14
        17
        Lecce
        		38 8 10 20 34 -31
        18
        Empoli
        		38 6 13 19 31 -26
        19
        Venezia
        		38 5 14 19 29 -24
        20
        Monza
        		38 3 9 26 18 -41

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 39. Hafta Maçları
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