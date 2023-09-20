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        Haberler Gündem Eğitim İterbiyum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        İterbiyum nedir, nerelerde kullanılır? İterbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Nadir toprak elementleri arasında yer alan iterbiyum, diğer lantanitlerle birlikte doğal olarak oluşmaktadır. Adını İsveç'in Ytterby kasabasından alan element; fiber, lazer ve atomik saatlerde kullanılmaktadır. İterbiyum nedir, nerelerde kullanılır? İterbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:46
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        İterbiyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        1878 yılında İsveçli kimyager Jean Charles Galissard de Marignac tarafından keşfedilen element, taşınabilir röntgen uygulamalarında radyasyon kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğilip bükülebilecek kadar yumuşak olan iterbiyum pek çok alanda kullanılmaktadır. İterbiyum nedir? Nerelerde kullanılır? İterbiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        İterbiyum Nedir?

        Gümüşi renk ve parlak yapıda olan element oldukça sünek ve yumuşaktır. Kolayca eğilip bükülebilir; dövülebilir. Diğer lantanit elementlerinden daha reaktif olma eğilimi göstermektedir. Havadaki oksijenle reaksiyona girmesini önlemek için genellikle kapalı kaplarda saklanmaktadır. Suyla yavaş, asitler ve sıvı amonyakla daha hızlı reaksiyona girmektedir. Bütün halojenlerle reaksiyona girebilir; havada yavaş lekelenebilir. Havayla temas halindeyken yavaşça oksitlenir ve yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur.

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        İterbiyum Nerelerde Kullanılır?

        Nadir bulunan elementlerden biri olduğu için iterbiyumun ticari kullanımı oldukça kısıtlıdır. En yaygın ticari iterbiyum bileşiği iterbiyum oksittir. İterbiyum oksit; alaşımlarda, özel camlarda ve seramik türlerinde kullanılmaktadır. Organik kimyada iyi bir katalizördür; paslanmaz çeliğin dayanıklılığını arttırır. Metalürjik ve kimyasal deneylerde de element yaygın olarak kullanılmaktadır. Entegre devrelerde kullanılan bazı bileşiklerde katkı maddesi olarak kullanımına rastlanır. İterbiyum oksit, renkli televizyon tüplerindeki yeşil fosforları uyaran bir maddedir. Sodyum iterbiyum borat, koherent ışık yayan bir lazer maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yb-169, röntgen cihazları için taşınabilir bir radyasyon kaynağıdır.

        İterbiyum Simgesi

        Elementin simgesi “Yb” harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada nadir olarak bulunan bir element olmasına karşılık saf halde bulunmamaktadır. Yerkabuğunda kilogramda 3 miligram iterbiyum içeriği bulunduğu öngörülmektedir. En bol bulunan 43. elementtir. Diğer nadir toprak elementleri ile minerallerde oluşumları vardır. En çok iterbiyum içeren mineral gadolinittir. Ayrıca öksenit, monazit ve ksenotim minerallerinde de iterbiyum bulunmaktadır.

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        İterbiyum Sembolü

        “Yb” sembolüyle temsil edilen element, doğada 7 kararlı izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar şunlardır; Yb-168, Yb-170, Yb-171, Yb-172, Yb-173, Yb-174, Yb-176 şeklindedir. Ayrıca 27 adet de radyoizotopu bulunur.

        İterbiyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 14. element olarak karşımıza çıkan iterbiyumun atom numarası 70'tir. İterbiyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Düşük toksisiteye sahiptir. Bitkiler ve hayvanlar için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.

        İterbiyum Kullanım Alanları

        • Kızılötesi lazerler
        • Elyaf lazerler
        • Alev topu
        • Paslanmaz çelik
        • Nükleer tıp
        • Gama ışını kaynağı
        • Atomik saatler
        • Optik saatler
        • Banknotlar
        • Mürekkepler
        • Fiber optik kablolar

        İterbiyum Özellikleri

        • Erime noktası 824 derece, kaynama noktası 1196 derecedir.
        • Tüm metaller arasında en küçük sıvı aralığına sahiptir.
        • Diğer nadir toprak elementleri gibi, fosfor katkısı için elektronik cihazlarda kullanılabilir; endüstriyel bir katalizör görevi görebilir.
        • Bileşikleri son derece zehirli olmasına rağmen tehlikesi azdır.
        • 2012 yılında Avustralya’daki Griffin Üniversitesi Kuantum Dinamiği Merkezi araştırmacıları iterbiyum atomunun gölgesini ultra yüksek çözünürlüklü bir mikroskopla fotoğraflamayı başarmıştır. Bu fotoğraf, ilk atomik gölge fotoğrafı ve dünyanın en küçük fotoğrafı olarak kayıtlara geçmiştir.
        • Başlıca rezervleri Çin, Amerika, Brezilya, Sri Lanka, Avustralya ve Hindistan’da yer almaktadır.
        • Toplam rezervlerinin 1 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.
        • Yılda ortalama 50 ton iterbiyum üretilir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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