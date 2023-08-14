İthal araç satışlarında dikkat çeken artış Türkiye'nin otomotiv üretimi, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 18 artarak 870 bin 600 adede yükseldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 27 artan otomobil üretimi ise 550 bin 615 adede ulaştı. Yılın ilk 7 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. OSD verilerine göre, 2023'ün ilk 7 ayında otomobil pazarındaki ithal araç payının artışı da dikkat çekti. Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışları yüzde 62 artarken, ithal otomobil satışları ise yüzde 65 oranında arttı. Bu dönemde, pazardaki ithal araç payı yüzde 67 olarak gerçekleşirken, söz konusu oran Temmuz ayında ise yüzde 76'yı aştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 7 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 870 bin 600 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 27 artarak 550 bin 615 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 905 bin 666 adedi buldu.

Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 arttı.

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Ocak-temmuz döneminde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 49 ve traktörde yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA YÜZDE 17 ARTIŞ

OSD verilerine göre, yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 586 bin 795 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 11 bin 872 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 20.5 milyar dolar oldu.

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Euro bazında ise yüzde 17 artarak 18,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.

PAZAR YÜZDE 62 BÜYÜDÜ

Öte yandan, 2023’ün ilk yedi ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 62 oranında artış sağladı ve 516 bin 288 adet oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 62, ağır ticari araç pazarında yüzde 38, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 68 büyüme sağlandı.

İTHAL ARAÇTA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

OSD verilerine göre, 2023'ün ilk 7 ayında otomobil pazarındaki ithal araç payının artışı da dikkat çekti.

Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 62, ithal otomobil satışları yüzde 65 ve yerli otomobil satışları yüzde 53 oranlarında arttı.

Bu dönemde, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşirken, söz konusu oran Temmuz ayında ise yüzde 76.3 şeklinde gerçekleşti.

Öte yandan, 2023'ün ilk 7 ayında hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ithalatın payı da yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarında ithal araç payı 2022 sonunda yüzde 61 seviyesindeydi. Otomobil pazarının son 10 yıllık tarihinde ithal araç payının en yüksek olduğu yıl ise yüzde 77.9 ile 2013'tü.

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OSD'den ÖTV açıklaması Haberi Görüntüle

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Temmuz ayında düzenlediği toplantıda, Türkiye'de satılan tüm araçların yüzde 80 ve üzeri ÖTV dilimine girdiğini, bu durumun yerli üretici ve tüketici açısından dezavantaj yarattığını vurgulamıştı.

Eroldu o dönem yaptığı açıklamada, "Türkiye'de satılan bütün araçların yüzde 80'lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin mobiliteye erişiminde önemli bir sorun. Dolayısıyla Türkiye'de bütün araçların yüzde 80'lik vergi dilimine konu olmasını uygun bulmuyoruz" demişti.

OSD Başkanı Eroldu, ÖTV’de yeniden araçların düşük matrahlara geçeceği bir düzenlemenin gerekli olduğuna da işaret ederek, "Bu olursa yerli üretici korunmuş olur ve vatandaş daha uygun fiyattan araç satın alabilir" görüşünü paylaşmıştı.