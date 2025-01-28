İTO çalışma saatleri 2025: İstanbul Ticaret Odası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ticari kurum ve kişilerin işlemlerinin yürütüldüğü kurum, dünyanın en büyük odalarından biri olarak kabul edilir. İstanbul’da faaliyet gösteren kurumun Eminönü’nde merkezi vardır. Faaliyetlerini çoğunlukla bu merkezde gerçekleştirir. Bu nedenle birçok kişi, bu merkezin çalışma saatleri konusunda bilgi sahibi olmak ister. Peki İstanbul Ticaret Odası kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

İTO ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

İTO çalışma saatleri 2025 yılında da güncel olarak sunulmuştur. İstanbul Ticaret Odası, hafta içi zamanlarda hizmet verir. Saat 09.00 itibarıyla mesaiye başlayan kurum, 17.30 itibarıyla kapanır. Çalışma saatleri şöyledir;

● Hafta içi: 09.00 - 17.30

● Öğle arası: 12.30 - 13.30

● Hafta sonu: Cumartesi ve pazar kapalı

İstanbul Ticaret Odası, hafta sonları hiçbir şekilde hizmet vermez. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramı dönemleri de tatil günleridir. 15 Temmuz, 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 1 Ocak gibi resmi tatil günleri de İTO kurumunun kapalı olduğu zamanlara denk gelir.

İSTANBUL TİCARET ODASI KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada internet üzerinde birçok kullanıcı, “İstanbul Ticaret Odası kaçta kapanıyor?” sorusunun yanıtlarını araştırır. Eminönü merkezli olarak hizmet veren kuruma işlerinizi halletmek üzere gitmek istiyorsanız kapanış saatini dikkate almanızda fayda vardır. İTO, çok olağanüstü durumlar olmadıkça 17.30 saati ile birlikte kapanır.

İSTANBUL TİCARET ODASI KAÇTA AÇILIYOR?

Peki İstanbul Ticaret Odası kaçta açılıyor? Özel sektör kapsamında hizmet veren İTO, mesai saatleri boyunca birçok kişiye kesintisiz hizmet verir. Başvuru yapan kişilerin çeşitli işlemler için geldiği İTO’nun açılış saati ise 09.00 olarak belirlenmiştir. Öğle arası saatlerinde tatile girdikten sonra yeniden hizmete başlayan kurum, 12.30 ile 13.30 arasında bir süreliğine hizmetine ara verir. Bu süre zarfında memurlar öğle yemeği yemeye çıkar.

İTO CUMARTESİ AÇIK MI?

Peki İTO cumartesi açık mı? Hafta içi her gün ziyarete açık olan İstanbul Ticaret Odası, belirli saatler boyunca kesintisiz hizmet sunar. Ancak bu kurumun hafta sonu çalışma saatleri bilgisi yoktur. Çünkü İTO hafta sonları hizmet vermez. Cumartesi ve pazar günlerinde kapalıdır.