İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 2024 Ekim İUP maaşları ödeme tarihleri

İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacağı merak ediliyor. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynarken İUP maaşlarının yatacağı tarih araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar