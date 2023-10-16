IV. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Mustafa Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Mustafa Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Mustafa dönemi genel özellikleri ve önemli olayları IV. Mustafa, Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu III. Selim'in tahttan indirilmesi sonucu Osmanlı Devleti'nin yirmi dokuzuncu padişahı olmuş ve 1807 ile 1808 yılları arasında 1 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıklar ile boğuştuğu, Ruslar ile olan savaşın devam ettiği ve III. Selim tarafından kurulan Nizam-ı Cedid ordusunun ortadan kaldırıldığı IV. Mustafa dönemi önemli olayları ve gelişmeleri nelerdir? IV. Mustafa dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Murad döneminden sonra, Osmanlı tarihinde en kısa süren saltanat dönemi olan IV. Mustafa dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

IV. Mustafa Dönemi Genel Özellikleri

1807 yılında gerçekleşen Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilmiş ve isyancıların da desteğini alan IV. Mustafa Osmanlı Devleti’nin yirmi dokuzuncu padişahı olmuştur. İlk iş olarak III. Selim’in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordularını dağıtan IV. Mustafa, isyancıların etkisiyle devlet yönetiminde önemli pozisyonlarda olan birçok kişiyi de öldürtmüştür.

Kabakçı Mustafa İsyanına karışanların affedilmesiyle, yeniçerilere çok büyük tavizlerin verildiği IV. Mustafa döneminin bir diğer önemli olayı ise devam etmekte olan 1806-1812 Osmanlı – Rus Savaşı’dır.

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Mustafa’nın hükümdarlığının sona ermesi ise Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa eliyle gerçekleşmiştir. Alemdar Mustafa Paşa ve beraberindekiler, III. Selim’i yeniden tahta geçirmek üzere İstanbul’a hareket etmiş ancak III. Selim, IV. Mustafa’nın emriyle öldürülmüştür. Yaşanan bu olaylar üzerine ise Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı tahttan indirmiş ve yerine II. Mahmut’u geçirmiştir.

IV. Mustafa Dönemi Önemli Olayları

1 yıl gibi kısa bir süreyi kapsayan IV. Mustafa dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

Selim tarafından kurulan Nizam’ı Cedid orduları dağıtılmıştır.

Selim’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan Kabakçı Mustafa isyanına katılan yeniçeriler affedilmiştir. Kabakçı Mustafa ise önemli bir konuma getirilmiştir.

Selim döneminde başlayan 1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşı, IV. Mustafa döneminde de devam etmiştir.

Devlet yönetimindeki üst düzey yetkililerin öldürülmesi sebebiyle, merkezi otoritede büyük bir çöküş yaşanmıştır.

Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın III. Selim’i yeniden tahta geçirmek üzerine İstanbul’a gelmesi üzerine III. Selim öldürülmüştür.

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IV. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilmiş ve yerine II. Mahmut çıkarılmıştır. Alemdar Mustafa Paşa ise II. Mahmud’un sadrazamı olmuştur.

IV. Mustafa Dönemi Savaşları

1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşı

III. Selim döneminde başlayan bu savaş IV. Mustafa’nın saltanatı sırasında da devam etmiştir. 1806 yılında Eflak ve Boğdan’a giren Rus birlikleri, IV. Mustafa döneminde bölgeden bulunan bazı önemli kaleleri ele geçirmişlerdir.

IV. Mustafa Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Devleti’nin yirmi dokuzuncu padişahı olan IV. Mustafa döneminde herhangi bir ıslahat çalışması gerçekleşmemiştir. Bunun sebebi ise IV. Mustafa’nın ıslahatlara karşı olan kesim tarafından tahta geçirilmesidir. III. Selim döneminde özellikle askeri alanda yapılan yeniliklere karşı olan yeniçeriler Kabakçı Mustafa önderliğinde örgütlenmiş, çıkan isyanda III. Selim tahttan indirilmiştir ve IV. Mustafa tahta geçirilmiştir.

Tüm bu bilgilerden hareketle IV. Mustafa’nın kısa süren hükümdarlığı boyunca herhangi bir ıslahat hareketini gerçekleştirmeme sebebi çok açıktır. Aksine IV. Mustafa, tahta geçtikten sonra ilk iş olarak III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedid ordularını dağıtmış, isyana katılan yeniçerilerle anlaşarak, bir daha isyana kalkışmamaları şartıyla yeniçerileri affetmiş ve isyanın başında bulunan Kabakçı Mustafa Paşa’yı devlet kademesinde önemli mevkiler ile ödüllendirmiştir.

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