İYİ Parti, 4. olağan kurultayına hazırlanıyor

İYİ Partinin, "eşitlik" sloganıyla 18 Ocak'ta Ankara'da düzenleyeceği 4. olağan kurultayında, delegeler genel başkanın yanı sıra Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini belirleyecek.

Bugüne kadar 5'i olağanüstü, 8 kurultay toplayan İYİ Parti'nin, 4. olağan kurultayı için geri sayım başladı.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, son olağan kurultayını 24 Haziran 2023'te gerçekleştiren partinin 4. kurultayı, "eşitlik" sloganıyla 18 Ocak'ta Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

KURULTAY DELEGELERİ, GENEL BAŞKAN, GİK VE MDK ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kurultay çalışmalarını başlatmasının ardından, divan başkanı, iki başkan yardımcısı ve dört katip üyeden oluşan Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek. Ardından, Genel Başkan Dervişoğlu açılış konuşmasında delegelere hitap edecek. Devamında ise bir GİK üyesi tarafından faaliyet raporu okunacak.

REKLAM

Tüzüğe göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak.