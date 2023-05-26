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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz Habertürk'te Kürşad Oğuz'a açıklamalar

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Kazanan adayı 29 Mayıs’ta nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Kılıçdaroğlu kazanırsa ekonomiyi yönetecek A takımı hazır mı?

Kürşad Oğuz soruyor, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yanıtlıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçimin ikinci tura kalmasını bekliyorduk. Kemal Bey'in oyunun daha fazla olacağını tahmin ediyorduk. Ziyanı yok. Sayın Cumhurbaşkanının halkımızın yüzde 50'sini almaması önemli. Şimdi yeniden başlıyor. İkinci tur 0-0 başlıyor. Sonuçta Tayyip Bey'in 21 yıllık iktidarından sonra bu bir referandum bu. Tamam mı, devam mı? Son yıllarda kazananı kaybedeni devletin belirlediği bir dönemde siz kazanansanız tamam ama kaybedenseniz? Şu anda ekonomide birçok şeyi devlet belirliyor. Bu bankacılık sistemiyle başladı. Enflasyonun yüksek olduğu yerde bankalar fonlandı, yandaş firmalara büyük servetler aktarıldı. Tayyip Bey sadece seçimi kazanabilsin diye çok büyük şekilde gelecek nesiller, siz, ben borçlandırıyoruz. Vatandaşımızın önemli kesiminin devlet yardımı aldığı doğru. Uzun vadede vatandaşımızın buna ihtiyacı kalmayacağı ekonomi sistemi kurulması lazım. Ülkeyi bu kadar çok kötü yönettikten sonra yanlış, sahte, kara propagandayla Tayyip Bey bir sahte tablo çizmeyi başardı. Türkiye, Suudi Arabistan'a çok büyük tavizler verdi. Suudi Arabistan burada cinayet işledi, sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak tepki gösterdi. Sonra biz ne yaptık? O cinayet dosyasını Suudi Arabistan'a teslim ettik. Çünkü ekonomimiz başarısızdı. Türkiye'de esasen bağımsızlığımızı, uluslararası ortamda dik durmasının önündeki en büyük önlem Tayyip Bey'in yanlış ekonomi politikasıdır. Suudi Arabistan Almanya'da, Japonya'da cinayet işleyip o dosyayı teslim alabilir mi? Niye bizim ülkemizde yaptı ve biz niye buna müsaade ettik?

"MÜCADELEYE DEVAM BEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Türkiye'de vatandaşların büyük çoğunluğu son 5 yılır kaybedenlerden yana. Biz vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu sandığa getirebilirsek kazanırız. 1. turda oy kullanmayanlar sandığa giderse kazanırız. Ekonomi belirleyici sebep ama başka sebepler de var. Bizim çocuklarımız tweet attı diye sabah evden alınıyorlar. Ben kolay pes eden bir insan değilim. Mücadeleye devam edeceğiz. Ekonomiyi devralınca da yönetime talibiz. Olur da kazanamazsak mücadeleye devam bir yere gitmiyorum. Biz daha İYİ yapmayı hak ediyoruz. Daha iyi yapacağız. Daha çok çalışacağız. Bizim sadece vatandaşımızın verdiği görev daha çok çalışacağız. Bu sonuçlar bizi kamçılayacaktır.

"BU ADİL SEÇİM OLSAYDI TAYYİP BEY KAYBEDERDİ"

Dünyada otokratik liderler seçimlere girdiği zaman Brezilya, Macaristan örnekleri var. Kamuoyu yoklamalarının üzerinde oy aldıkları görülüyor. Hangi ülkede bunun nedeni nedir incelemek lazım. Burada bize düşen görev sandıkları savunmak, vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar sandığa getirmek, ikna etmek. Medyanın çoğunluğu sayın Cumhurbaşkanının kontrolünde. Bu adil bir seçim değil. Adil olsaydı Tayyip Bey kaybederdi.

ANKET ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNİN BİLGE YILMAZ'A TEKLİFİ

Kamuoyu yoklamaları doğru, yanlış yapmak ayrı bir şey. Bilinçli olara manipüle etmek ayrı, bir de üzerine vazife olmayan şeylere karışmak. Siz siyasi strateji danışmanlığına soyunursanız pek uygun olmaz. Ahlaki olarak doğru bulmuyorum. Ben soru sorarak yanlışlarını buldurdum. konuşmamızın pek doğru olmadığını belirttim kendisine. O şahısla başka yerlerde karşılaştık. Herhalde bir daha bana böyle bir şey söylemeyecektir.

"DEMOKRASİLERDE İKTİDAR DEVLET GÜCÜNÜ KULLANAMAZ"

Tayyip Bey devletin gücünü kullanıyor. Belli bir neticeden sonra bizim de özeleştiri yapmamız lazım. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bunun adil seçim olmadığının altını çizmek lazım. Demokrasilerde devlet gücünün iktidarın kullanamaması lazım. Kanunlara aykırı bu. Bu Türkiyeye özel durum değil. Eminim muhalefet olarak hatalarımız olmuştur. Son 2-3 günde ortak vatandaşlık görevi bunu gidip sandıkta halletmek.

Ayrıntılar geliyor...

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