İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gelir vergisi dilimleri, gerçek hayatın maliyetlerine göre güncellenmelidir." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, işsizlik oranının yüzde 30'ları aştığını, bu durum karşısında en büyük darbeyi gençlerin aldığını, "diplomalı yoksul ev gençlerinin" ailelerinin ellerine bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Dervişoğlu, internet sitelerinde satılık fabrika ilanlarının görülmeye başlandığını, ülkenin hemen her yerindeki organize sanayi bölgelerinde yüzlerce fabrikanın ya satılık ya da kiralık durumda olduğunu savundu.

Yeni anayasa ile ilgili tartışmalara da değinen Dervişoğlu, "Ne yapmaya niyetiniz var da anayasa yetersiz? Bu anayasa yüzünden ekonomik tedbirleri mi alamadınız? Terörle mücadele ederken eliniz kolunuz mu bağlandı? Toplumun ahlakını korumanıza engel mi oldu? Savaş uçağı alımını mı engelledi? Nedir o eksiklik? Ettiğiniz yemine sadık kalın, önce anayasaya uymayı, Cumhuriyet'in sahibi değil, ferdi olmayı öğrenin." ifadelerini kullandı.

Enflasyon oranlarına işaret eden Dervişoğlu, maaşların daha cebe girmeden eridiğini belirtti.

Dervişoğlu, kağıt üzerine karalanan hayali oranların milletin boş tenceresini kaynatmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda enflasyonunu düşürmezsen, hiçbir şeyin enflasyonunu düşüremezsin. Kendi gıdanı üretemezsen, hiçbir gıdayı ucuza alamazsın. Tarladaki buğdayın, domatesin, otlaktaki hayvanın etinin sütünün, kundaktaki bebeğe bağlandığını görmüyorlar. İşte bu yangın yerinde çağrımızı yineliyoruz. Bu nisan enflasyonundan sonra asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması bir tartışmanın, mülahazanın, araştırmanın konusu değildir. İnsani ve vicdani bir zorunluluktur. Temmuz ayında mutlaka maaş artışına vesile olacak hazırlıklar yapılmalıdır."

"VERGİ, MALİ GÜCE GÖRE ALINIR"

Türkiye'deki vergi sistemini de eleştiren Dervişoğlu, bugün verginin kazançtan alınan bir pay olmaktan çıkarak adeta "çalışanın, üretenin üzerine binen bir sabır testi" haline geldiğini kaydetti.

Vergi sisteminin devletle vatandaş arasındaki en temel adalet sınavlarından biri olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Anayasamız açıktır. Vergi, mali güce göre alınır. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az alınır. Ama yapılan tam tersidir. Bu ülkede vergi yükü servetten, ranttan, kayıt dışından, haksız kazançtan önce bordrolu çalışanın maaşına, emekçinin alın terine, memurun ücretine, orta direğin cebine çökmektedir.

Toplam vergilerin yaklaşık üçte ikisi dolaylı vergilerden geliyor. Gelir vergisi tahsilatının yüzde 53'ü ise ücretli kesimden alınıyor. Yani bu ülkede vatandaş ekmek su alırken, elektrik yakarken, akaryakıt alırken vergi ödüyor, maaşını alırken de ayrıca vergi ödüyor. Bu çapraz ateş arasında kalmaktır. Bu orta direğin infazıdır."

Dervişoğlu, ortalama özel sektör çalışanının daha yıl bitmeden üst vergi dilimine sokulmaması ve en düşük maaşlı memurun sırf bordrolu çalışıyor diye cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

Vergi sisteminde mevcut duruma razı olmadıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Biz diyoruz ki vergi sistemi çalışan için ikinci bir enflasyon canavarı olmamalıdır. Gelir vergisi dilimleri, gerçek hayatın maliyetlerine göre güncellenmelidir. Ücretler üzerindeki vergi baskısı azaltılmalıdır." dedi.

CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, gelişmeleri "şantaj" şeklinde gördüklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini eleştiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin her aşamasında yeni bir şantaj dalgası geliyor. Sözde sürece, CHP desteğine ihtiyaç duyduklarında mühendislik faaliyetinin şiddetini arttırıyorlar. İhtiyaç azaldığında ise odunu fırına veriyorlar. Bu kürsüden aylar önce Sayın Özgür Özel'e bir çağrı yapmıştım. 'O masa sizi kurtarmayacak, hepimizi Türk milleti ile ittifak kurtaracak. Gelin, geçmişten dersler çıkartarak, birlikte mücadele edelim' demiştim. Masadan kalktıkları anda yanlarında bizi bulacaklarını söylemiştim. Halen bu sözlerimin arkasındayım."

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili daha önce uyarılar yaptıklarını aktaran Dervişoğlu, gelinen noktada haklı çıktıklarını iddia etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "statü" tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, 50 bin Kürt ve Türk'ün katili bir cani. Ayrıca hükmünün infazı için cezaevinde yatıyor. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok?"