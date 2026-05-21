CHP'ye mutlak butlan kararına yönelik partilerden açıklamalar
İYİ Parti Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin mutlak butlan kararının ardından yarın saat 10.00'da, Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Serik ilçesinde başlattığı 3 günlük programı iptal ederek Ankara'ya döndüğünü açıkladı ve partisinin gelişmeler üzerine olağanüstü toplanacağını duyurdu
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:30
ANKA'nın haberine göre; İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır" denildi.
ÜMİT ÖZDAĞ DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAKLARINI DUYURDU
Antalya’nın Serik ilçesinde başlattığı 3 günlük programı iptal ederek Ankara’ya döndüğünü açıklayan Özdağ, partisinin gelişmeler üzerine olağanüstü toplanacağını duyurdu.
Özdağ, Zafer Partisi divanının bu akşam saat 20.00’de Ali Şehirlioğlu başkanlığında toplanacağını belirtti. Yarın saat 11.00’de ise ikinci toplantının kendi başkanlığında gerçekleştirileceğini kaydetti.
