İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri, ayrılma kararı alıp olağanüstü kongre çağrısı yapan Genel Başkan Meral Akşener’e, “Seni yeniden aday yapacağız” mesajı yollarken, teşkilat da önemli bir eyleme hazırlanıyor.
İYİ Parti’nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri cumartesi günü Türkiye’nin her bir yanından İstanbul’a “geri dön” yürüyüşü yapacak.
Yürüyüş Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde son bulacak ve il ve ilçe başkanları, milletvekillerinin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlanacak.
Deklarasyonda 12 Ağustos’ta yapılacak olan olağanüstü kongrede Akşener’i aday gösterdikleri belirtilecek.
Bu kapsamda bugün Ankara’da da İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican’ın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve milletvekilleri süreçle ilgili olarak bilgilendirildi.
İYİ Parti’nin etkin bir ismi Akşener’in böyle bir durumda Genel Başkanlığı kabul edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Eğer tamamen ayrılma kararı almış olsaydı kongrenin gündemini bizzat belirlemez, açılış konuşmasını yapmaz, ‘ne haliniz varsa buyurun kendiniz yapın’ der ve Genel Sekretere bu süreçleri bırakırdı. Biz bu tavrını bize dönüş için bıraktığı bir açık kapı olarak görüyoruz” dedi.
Akşener’e yakın bir kaynak da partinin kuruluşundan bu yana yaşananların normal bir insanın psikolojisinin elvermeyeceğini belirterek, “Meral Hanım da sonuçta bir insan, onu da anlamamız gerekiyor. Bazen bu gibi durumlar yeniden dirilmeye aracılık yapar, bizim açımızdan da böyle olacaktır” dedi.
Akşener’e yakın aynı kaynak, bir süredir evinin dışında bir yerde dinlenmekte olan Akşener’in gelen yoğun baskı karşısında etkilendiğini, “bununla birlikte kongrede bir adayın çıkmasını arzuladığını” da kayda geçirdi.
Bunun partinin demokratik bir yapıya ulaşması açısından da önem arz ettiğinin altını çizdi…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.