İYİ Partili Beyaz: “Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim yok”

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialara ilişkin Habertürk'e konuştu.

Beyaz, "Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz, istifa kararında herhangi bir etki ve yönlendirme olmadığını da söyledi. İYİ Parti, 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği seçiminde 44 milletvekili çıkarmıştı. Seçim sonrasında 15 milletvekili partiden istifa etti.