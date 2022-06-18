İYİLİK 8. BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZETİ

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika’nın yokluğunu fırsat bilen Murat’ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan’dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur.

Sinan’ın Murat’ın tarafına geçmesi, Şahika’nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir’in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat’ın çocukları ondan alması Neslihan’a üst üste darbe olur.

Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla’dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?