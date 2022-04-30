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İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizi ve filmleri

İlk olarak Kehribar dizisi ile oyunculuğa adım atan Sera Kutlubey, İyilik dizisinde İsmail Demirci ve Hatiçe Şendil ile başrolü paylaşıyor. FOX TV erkanlarında yayın hayatın başlayan İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'in hayatı dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, İyilik'in Damla'sı Sera Kutlubey'in hayatı...

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    İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizi ve filmleri

    FOX TV'nin yeni yapımı İyilik dizisi 29 Nisan Cuma günü yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümün yayınlanmasının ardından oyuncuları araştırılmaya başlandı. İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey merak edilen isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, İsmail Demirci, Hatiçe Şendil ve Perihan Savaş ile başrolü paylaşıyor. Daha önce Zalim İstanbul dizisinde boy gösteren İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey'in hayatı gündeme geldi. İşte, İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı...
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    İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizi ve filmleri

    İYİLİK'İN DAMLA'SI SERA KUTLUBEY KİMDİR?

    Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.

    Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

    Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren Sera Kutlubey, şimdilerde İyilik dizisinde Damla rolüne hayat veriyor.
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    İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizi ve filmleri

    Sera Kutlubey’in rol aldığı diziler ve filmler:

    2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

    2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

    2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

    2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)

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