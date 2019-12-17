Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı İzel, Hakan Verbiç ile görüntülenmişti. İkilinin sabahın ilk saatlerine kadar eğlenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün dinleyicileriyle beraber bir araya gelen şarkıcı, hakkında çıkan aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haberlerde adı geçen Hakan Verbiç’in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu belirten İzel, yılbaşı konseri için hazırlık yaptığını, yeni yıl da müzik alanındaki çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini, aşka da kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.