İzleyen ona hayran kalıyor

Yunus Akgün fırtınası esmeye devam ediyor…

Galatasaray’daki performansını Milli Takım’a da taşıyan 24 yaşındaki futbolcu dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye - Galler karşılaşmasınında da geçer not alan Yunus İngiltere’de de gündem oldu.

Müsabakanın ardından Sky Sports’a açıklamalar yapan Gareth Bale, Yunus Akgün’ü sorarken “Bizi çok zorladı” ifadelerini de kullandı. Daha önce Real Sociedad ve Benfica’nın scout’larını Galatasaray Stadı’na abone eden Yunus’a İngiltere’den de ilgiler başladı. Geçen sezonu Championship’te kiralık geçiren milli futbolcu için Premier Lig ekiplerinin görevlendirme yapmaya başladığı öğrenildi.