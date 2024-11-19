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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İzleyen ona hayran kalıyor - Galatasaray Haberleri

        İzleyen ona hayran kalıyor

        Galatasaray'ın bu sezonki yükselen yıldızı Yunus Akgün izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Benfica ve Real Sociedad'dan sonra İngiltere'den kulüpler de Yunus için gözlemci görevlendirmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:41
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        Yunus Akgün fırtınası esmeye devam ediyor…

        Galatasaray’daki performansını Milli Takım’a da taşıyan 24 yaşındaki futbolcu dikkatleri üzerine çekiyor.

        Türkiye - Galler karşılaşmasınında da geçer not alan Yunus İngiltere’de de gündem oldu.

        Müsabakanın ardından Sky Sports’a açıklamalar yapan Gareth Bale, Yunus Akgün’ü sorarken “Bizi çok zorladı” ifadelerini de kullandı.

        Daha önce Real Sociedad ve Benfica’nın scout’larını Galatasaray Stadı’na abone eden Yunus’a İngiltere’den de ilgiler başladı.

        Geçen sezonu Championship’te kiralık geçiren milli futbolcu için Premier Lig ekiplerinin görevlendirme yapmaya başladığı öğrenildi.

        Galatasaray ise Yunus’a gösterilen ilgiden bağımsız sözleşme yenilemeyi düşünüyor ve bu konuda görüşmeler sürüyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da HT Spor’a verdiği röportajda Yunus’u övmüş ve ‘Yetenek olarak Kerem, Barış Alper’in önünde’ demişti.

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