İZSU 26 Şubat baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
İzmir barajlarının son durumu araştırılmaya devam ediyor. Kent genelinde etkili olan yağışlarla birlikte İzmir barajlarındaki mevcut su oranı yükseliş gösteriyor. İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardan biri olan Ürkmez Barajı yüzde 100 seviyesinde kaydedildi. Peki, İZSU 26 Şubat 2026 verileri ile İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), barajlardaki güncel durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. Şubat ayı boyunca hakim olan yağışların ardından İzmir’e su sağlayan barajlar dolmaya devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İzmir 26 Şubat Perşembe baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 26 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 26 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 64,89 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ
Tahtalı Barajı: yüzde 38,11
Balçova Barajı: yüzde 87,27
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 26,61
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 72,48