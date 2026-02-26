İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), barajlardaki güncel durumu web sitesi üzerinden paylaşıyor. Şubat ayı boyunca hakim olan yağışların ardından İzmir’e su sağlayan barajlar dolmaya devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının son durumu belli oldu. Bu kapsamda “İzmir 26 Şubat Perşembe baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...