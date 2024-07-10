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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yakalanan 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 06:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 06:58
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        İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli bot ekibi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı. AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        #İzmir
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