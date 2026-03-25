İzmir Büyükşehir itfaiye personeli alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 14'ü kadın toplam 100 itfaiye personeli için başvuru süreci başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarla; arama kurtarma, yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale ve teknik kurtarma alanlarında sahadaki müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nün Buca Toros yerleşkesine şahsen yapıyor. Tüm adaylar için 2024 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Başvurular 27 Mart'a kadar devam edecek. Şartları sağlayan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, küresel iklim krizi ve artan kuraklığın kentler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Geçen yıl İzmir'de yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatan Karaman, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde 4 buçuk milyon nüfusa sahip kentimizin can ve mal güvenliğini korumak için teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 100 yeni personelin istihdamı için süreci başlattık" dedi.

Başvuru şartlarında fiziki yeterlilik kriterleri de dikkat çekiyor. Buna göre erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise en az 1.60 metre boyunda olması ve boy-kilo dengesinin belirlenen sınırlar içinde bulunması gerekiyor. Ölçümler başvuru sırasında yapılıyor. Ayrıca adayların, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması; kapalı alan, dar mekân ve yükseklik gibi durumlara karşı fobisinin bulunmaması ve itfaiye hizmetlerinin zorlu çalışma koşullarına uygun bir sağlık durumuna sahip olması şartı aranıyor.