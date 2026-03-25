Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir itfaiye personeli alacak | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir itfaiye personeli alacak: Başvurular başladı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afet risklerine karşı müdahale kapasitesini artırmak için 14'ü kadın 100 itfaiye personeli alacak. KPSS'den en az 60 puan şartının arandığı başvurular 27 Mart'a kadar devam edecek, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavların ardından belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir Büyükşehir itfaiye personeli alacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 14'ü kadın toplam 100 itfaiye personeli için başvuru süreci başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarla; arama kurtarma, yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale ve teknik kurtarma alanlarında sahadaki müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sınavlara katılmak isteyen adaylar, başvurularını İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nün Buca Toros yerleşkesine şahsen yapıyor. Tüm adaylar için 2024 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Başvurular 27 Mart'a kadar devam edecek. Şartları sağlayan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, küresel iklim krizi ve artan kuraklığın kentler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Geçen yıl İzmir'de yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatan Karaman, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde 4 buçuk milyon nüfusa sahip kentimizin can ve mal güvenliğini korumak için teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 100 yeni personelin istihdamı için süreci başlattık" dedi.

        Başvuru şartlarında fiziki yeterlilik kriterleri de dikkat çekiyor. Buna göre erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise en az 1.60 metre boyunda olması ve boy-kilo dengesinin belirlenen sınırlar içinde bulunması gerekiyor. Ölçümler başvuru sırasında yapılıyor. Ayrıca adayların, sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması; kapalı alan, dar mekân ve yükseklik gibi durumlara karşı fobisinin bulunmaması ve itfaiye hizmetlerinin zorlu çalışma koşullarına uygun bir sağlık durumuna sahip olması şartı aranıyor.

        #izmir haberleri
        #itfaiye personeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
