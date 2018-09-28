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İzmir Cuma namazı saati: Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir namaz saatleri 28 Eylül

İzmir Cuma namazı saati öncesi, Ege'nin incisinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir Cuma namazı saati tespit edildi. Vaktin gelmesiyle birlikte cami ve mescitler cuma namazı için dolacak. Peki; İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, İzmir cuma namazı saati - 28 Eylül...

28.09.2018 - 11:16 | Güncelleme:

İzmir Cuma namazı saati, cuma nazmazını eda etmek isteyen İzmirliler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir Cuma Namazı saatini tespit etti. Cuma namazı saati öncesi İzmir'de cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Peki; İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte İzmir Cuma namazı saati ve namaz saatleri...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 28 EYLÜL

İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. İşte İzmirliler tarafından araştırılan İzmir Cuma namazı saati...

İzmir Cuma namazı saati: 13.08

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Eylül 2018 Cuma 05:36 06:57 13:08 16:29 19:07 20:23
29 Eylül 2018 Cumartesi 05:37 06:58 13:08 16:28 19:06 20:22
30 Eylül 2018 Pazar 05:38 06:59 13:08 16:27 19:04 20:20
01 Ekim 2018 Pazartesi 05:39 07:00 13:07 16:26 19:03 20:19
02 Ekim 2018 Salı 05:40 07:01 13:07 16:25 19:01 20:17
03 Ekim 2018 Çarşamba 05:41 07:02 13:07 16:23 19:00 20:15
04 Ekim 2018 Perşembe 05:42 07:03 13:06 16:22 18:58 20:14

NAMAZDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kur’an-ı Kerim’de huşû ile namaz kılmak, müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir (Mü’minûn, 23/2). Resûlullah (s.a.s.), “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Nesâî, İşretü’n-nisa,1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIX, 305) buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir. Namazda huşû; dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah’a bağlanabilmesi ile gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları, düşünceleri namazındaki huşûunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah’ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyası ile namaza yönelmeli; sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve ta’dîl-i erkâna riayet etmemek gibi hâl ve hareketlerden kaçınmalıdır. Okuduğu sûre ve zikirlerin anlamına odaklanmaya çalışmalıdır. Bunun yanında namazda iken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemeye ve Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayarak zihnini toparlamaya gayret etmelidir.

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