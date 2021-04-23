İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 23 Nisan Diyanet İzmir Cuma namaz saati...
23 NİSAN 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İzmir 23 Nisan öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
23 Nisan İzmir Cuma namazı saati: 13:15
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:48
|06:18
|13:15
|16:59
|20:02
|21:26
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:46
|06:16
|13:15
|17:00
|20:03
|21:27
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:45
|06:15
|13:14
|17:00
|20:04
|21:28
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:43
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:30
|27 Nisan 2021 Salı
|04:41
|06:13
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:40
|06:11
|13:14
|17:00
|20:07
|21:32
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:08
|21:34
Hanefi mezhebinde Cuma namazının farz olabilmesi için iki şart vardır:
1- Vücub şartları,
2- Sıhhat şartları.
Sıhhat şartlarından biri yoksa, namaz sahih olmaz. Vücub şartları yoksa, sahih olur. Vücûb şartları üzerinde mezhepler arasında önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Cumanın sıhhat şartlarında mezhepler arasında önemli görüş ayrılıkları vardır.
Sıhhat şartları yedidir:
1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.
2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]
3- Öğle namazının vaktinde kılmak.
4- Vakit içinde hutbe okumak.
5- Hutbeyi namazdan önce okumak.
6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.
7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.
Vücub şartları:
Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:
1- Mukim olmak, seferi olmamak.
2- Sağlam olmak, hasta olmamak.
3- Hür olmak.
4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.
5- Âkıl ve bâliğ olmak.
6- Kör olmamak.
7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.
8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.
9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.
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