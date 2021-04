İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 23 Nisan Diyanet İzmir Cuma namaz saati...

23 NİSAN 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İzmir 23 Nisan öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

23 Nisan İzmir Cuma namazı saati: 13:15

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 23 Nisan 2021 Cuma 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:26 24 Nisan 2021 Cumartesi 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 25 Nisan 2021 Pazar 04:45 06:15 13:14 17:00 20:04 21:28 26 Nisan 2021 Pazartesi 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 27 Nisan 2021 Salı 04:41 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31 28 Nisan 2021 Çarşamba 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32 29 Nisan 2021 Perşembe 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI NELERDİR?