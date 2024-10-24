İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22'si çocuk 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.