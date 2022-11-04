İzmir gece saat 03.29'da depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine Buca ilçesi merkezli deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

İZMİR'DEKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

İzmir'de saat 03.29'da meydana gelen deprem yerin 14,47 kilometre derinliğinde meydana geldi. Buca ilçesi merkezli deprem AFAD ve Kandilli verilerine göre 4.9 büyüklüğünde meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI, BİR MİNARE YIKILDI!

AA'nın haberine göre; depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Can kaybının olmadığı depremde, 2 kişi panikle atlayarak yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.11.04 05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.11.04 05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel

2022.11.04 01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.04 00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel