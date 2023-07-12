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DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede heyelan oluşumuna uygun jeolojik ortam mevcut. Buradan Harmandalı fay zonu geçiyor. Zaten heyelan oluşumu için kritik dengede duran bir yer. Buraya tepe dahil hiçbir yapılaşma veya çöp alanı yapmamak gerekiyordu. Yağışlar ve özellikle İzmir'de etkili olan yıkıcı depremden sonra bugüne kadar gerçekleşen 20 bini aşkın artçı sarsıntı da heyelanı sürekli tetikledi" dedi.

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"ARTIK ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR" Heyelana ilişkin uydu görüntülerine de işaret eden Prof. Dr. Sözbilir, "Önlem almadığımız sürece de heyelan, her geçen gün büyüyor. Uydu görüntüleme teknikleri ile de bu durum görülüyor. 5 ay önceki heyelanın yapısı ile bugünkü arasında fark var. Ayrıca bölgedeki çöp depolama alanının kullanılmasının sakıncalı olduğunu da çok sayıda bilim insanı söylüyor. Artık önlem almak gerekiyor. Özellikle alt kısımlarda, şehre yakın yerleşim öncesi noktalarda, belli ölçeklerde heyelanı engelleyecek mekanizmalar kullanılması gerekiyor" diye konuştu.