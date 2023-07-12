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        Çöpler kaymaya başladı! İzmir'deki heyelan riski uydu görüntülerinde

        İzmir'de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yer aldığı bölgedeki heyelan tehlikesi büyüyor. Uydu görüntülerinden ortaya çıkan tabloya göre depolama alanındaki çöplerin kaymaya başladığı ortaya çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 11:48
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        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, her geçen gün Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin olduğu bölgede heyelan tehlikesinin arttığını belirterek, "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu" dedi.

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        DHA'da yer alan habere göre Çiğli ilçesi Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yanı başındaki dağlık bölgede oluşan göçükler ile derin yarıklar, her geçen gün artıyor.

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        6 evin tahliye edildiği bölgede yarıklar, tesise kadar ilerledi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi de bölgede deprem ve heyelan ilişkisini araştırıyor.

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        DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede heyelan oluşumuna uygun jeolojik ortam mevcut. Buradan Harmandalı fay zonu geçiyor. Zaten heyelan oluşumu için kritik dengede duran bir yer. Buraya tepe dahil hiçbir yapılaşma veya çöp alanı yapmamak gerekiyordu. Yağışlar ve özellikle İzmir'de etkili olan yıkıcı depremden sonra bugüne kadar gerçekleşen 20 bini aşkın artçı sarsıntı da heyelanı sürekli tetikledi" dedi.

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        "ARTIK ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR"

        Heyelana ilişkin uydu görüntülerine de işaret eden Prof. Dr. Sözbilir, "Önlem almadığımız sürece de heyelan, her geçen gün büyüyor. Uydu görüntüleme teknikleri ile de bu durum görülüyor. 5 ay önceki heyelanın yapısı ile bugünkü arasında fark var. Ayrıca bölgedeki çöp depolama alanının kullanılmasının sakıncalı olduğunu da çok sayıda bilim insanı söylüyor. Artık önlem almak gerekiyor. Özellikle alt kısımlarda, şehre yakın yerleşim öncesi noktalarda, belli ölçeklerde heyelanı engelleyecek mekanizmalar kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

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        "CAN VE MAL KAYBINA DOĞRU GİDİŞ SÖZ KONUSU"

        Heyelanın alt kısımda kalan birçok yerleşim yerini tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Öncelikle buraya artık çöp dökülmemesi gerekiyor. İnsan elinin artık buraya değmemesi lazım. Burada rehabilitasyon sürecine geçilmesi gerekiyor. Heyelanı önleyecek şekilde drenaj alanı kurulmalı. Alt kesimlerde istinat duvarları yapılmalı. Bunların da bir an önce yapılması gerekiyor. Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu. Mal kaybı zaten gerçekleşti. Heyelana yakın kısımlarda birçok bina tahliye edildi. Yerin kendisi oynadığı için artık binanın bireysel sağlamlığı da bir anlam ifade etmiyor" dedi.

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        "ÇÖP KAYMAYA BAŞLADI"

        Çöp depolama alanının yer aldığı tepeden aşağıdaki havzaya yağmur sularının indiğini hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, "Aşağısı bir beslenme alanı. Yağan yağmurlar, kirli suları aşağıya getirirse tarım alanımız Menemen Ovası kirlenecektir. Bunu da engellemek gerekiyor. Bu nedenle de çöp depolama alanının kaldırılması gerekiyor. Son aylarda yaptığımız çalışmalarda, uydu görüntüleme tekniklerinde heyelanın gittikçe büyüyüp, çöp depolama alanı içerisine girdiğini gördük. Artık çöp kaymaya başladı. Bunun da önlenmesi için tedbirler alınması gerekiyor" diye konuştu. 

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        #haberler
        #İzmir
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