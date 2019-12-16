Habertürk'ten Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde son 10 yılda 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak hafriyat ve molozlar dökülüyordu. Bundan şikayetçi olan mahalle halkı birçok kez başvurularda bulundu. Mahalleliler kurdukları dernek vasitesiyle son olarak İzmir İş Güvenliği Meclisi'ne başvurdu. Uzman ekip tarafından alandan numuneler alınıp laboratuvarlarda incelendi.

İzmir İş Güvenliği Meclisi İş Güvenliği Uzmanı Ali Dinç, "Meclisimizin gönüllüsü asbest döküm uzmanlarıyla bu alana geldik, 8 numune alındı. 8 numune bakanlıkça akredite edilmiş laboratuvarda test edildi. 7'sinde asbeste rastlandı. Ancak halen moloz dökülmeye devam ediliyor" dedi.

Asbestin doğada doğal olarak da bulunan ve kansere neden olan bir bileşik olduğuna dikkat çeken Dinç, kentsel dönüşümde asbeste yönelik önlem alınması gerektiğini de belirtti.

İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa da asbesti solunum yoluyla vücudumuza girdiğini kaydetti.

Karababa, "Zemin kuru olduğunda rüzgarın erozyonuyla buradaki asbest lifleri havayla taşınarak solunabilir hava içerisinde yer alıp yakın uzak demeden ulaştığı herkese asbesti verebilecek. Böylece insanlar solunum yoluyla asbest lifini alıp akciğerlerinde sağlık etkilerini beklemeye başlayacaklar. Aslında asbestin etkisi sinsi. En erken 10 senede başlayabiliyor ama 50 yıla da uzayabiliyor. Saptamak da olası değil. Akciğer zarlarında kalınlaşmaya neden oluyor, sıvı birikmesine neden olabiliyor. Akciğer kanserine kadar gidebilen bir sürecin başlangıcı oluyor. O yüzden buradaki atıkların bir an ö nce bilimsel yönteme uygun olarak önce asbestten temizlenmesi kalan atıklırın da ulaşılamayan uygun bir yerde açılan çukurlara konulup kapatılması gerekiyor" dedi.