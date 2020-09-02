İHA

İzmir Valiliği, gerçekleştirilen İl Hıfzıssıha Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Karara göre İzmir'de kamu kurumları girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulması kararlaştırıldı. Karara dair yapılan açıklamada "İlimizde bulunan kamu binaları girişlerinde vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya E-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" sözlerine yer verildi.

DÜĞÜN SAATLERİNE DÜZENLEME

Öte yandan kurul tarafından alınan kararda düğün saatlerinde de yeni düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada "İlimizin bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olması dikkate alınarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20.00-22.30 saat aralığının aynı kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesine İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.