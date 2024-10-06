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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de korku evleri önünde bulunan tasvirler tepki çekti | Son dakika haberleri

        İzmir'de korku evleri önünde bulunan tasvirler tepki çekti

        İzmir'deki bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler tepki çekti. Bir vatandaş çektiği videoda, "Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor" diye tepki gösterdi. Sosyal medyada da tepki çeken görüntüler üzerine Alsancak Semti'nde bulunan korku evleri önündeki tasvirler, polis ve zabıta ekipleri tarafından toplatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:54 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:54
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        Korku evleri önünde bulunan tasvirler tepki çekti
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        İzmir’in Konak ilçesi Alsancak Semti 1485 Sokak'taki ‘Azrail Köşkü Korku Evi’ isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınarak tepkiyle karşılandı. Vatandaş çektiği videoda, “Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?” diye tepki gösterdi.

        RAHATSIZ EDİCİ TASVİRLER KALDIRILDI

        Sosyal medyada paylaşılan video, İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Bunun üzerine yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ayrıca ekipler, Alsancak Semti’nde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırma çalışması başlattı.

        İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

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