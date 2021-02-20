DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi Üçyol-Buca istikametinde yaşandı.

Abdulhaluk Şahin idaresindeki 35 APZ 498 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından refüje çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kazada kas takmadığı öne sürülen Şahin, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre; yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.