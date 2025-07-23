İzmir'de seyyar satıcıyı darbeden zabıta memurları açığa alındı

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta personelinin Konak ilçesinde seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulama yaptığı belirtildi.

Zabıta personelinin yasal görev ve yetkileri çerçevesinde kendilerini müdafaa edecekleri durumların mevzuat çerçevesinde tanımlandığının yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olaya ilişkin görüntülerden anlaşılmaktadır ki personelimiz, tarafımızca tasvip edilmeyen ve kurumumuzun etik anlayışıyla bağdaşmayacak bir şekilde görev sınırlarını aşan fiziksel müdahalede bulunmuştur. Bu doğrultuda derhal idari soruşturma başlatılmış ve olayla ilişkili zabıta memurlarımız açığa alınarak zorunlu izne çıkartılmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından disiplin süreçleri titizlikle işletilecektir."