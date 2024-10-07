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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de "taşkın" temizliği | Son dakika haberleri

        İzmir'de taşkın riskine karşı dereler temizlendi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte şiddetli yağışların su baskınlarına neden olma riskine karşı kent genelinde önlemlerini arttırdı. İZSU ekiplerinin kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 150 bin ton atık malzeme dere yataklarından temizlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:56
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        İzmir'de "taşkın" temizliği
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının ve diğer olumsuzlukların önüne geçmek için dere yatıklarındaki temizlik çalışmaları başlattı.

        30 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında dereler köşe bucak temizlendi. Ağustos ayında Yamanlar bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle binlerce metrekare alanın zarar gördüğü Kuzey Bölgesi'ndeki çalışmaları tamamlayıp merkez bölgeye geçen ekipler ise kış temizliğinde 150 bin ton malzemeyi dere yatağından çıkardı.

        Narlıdere'de Ali Onbaşı Deresi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İZSU Merkez Bölgeler Müdürlüğü Dereler Ustası Hakan Çetinkaya, şunları söyledi:

        "Çalışmalarımız dört mevsim sürüyor ancak yaz aylarında şehrin Yamanlar Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınına bağlı olarak dere havzalarında çalı, dal parçası, yanmış ağaç, kütük gibi malzemeler birikiyor. Bizler de yoğun yağışlarda su akıntısının sağlıklı olarak sağlanması için dere temizliklerine büyük önem veriyoruz.

        Yağışlarda oluşabilecek yüzeysel ve derin erozyonlara neden olabilecek malzemeleri derelerden alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz toplam 108 tersip bendinin kontrolünü sağlayarak Sepetçi, Poligon, Bostanlı dereleri ile Bornova Çayı'nda temizlik ihtiyacı bulunan 10 adet tersip bendini temizledi. Bugün ise Ali Onbaşı, Kebap ve Yağçayı dereleri eş zamanlı temizleniyor. İzmirlilerin içi rahat olsun İZSU Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı düzenli olarak yapıyoruz. İzmir’i kışa hazırlıyoruz."

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