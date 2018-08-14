İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre Ergün Samancıoğlu (66) idaresindeki traktör, Alankıyı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada, sürücü Ergün Samancıoğlu ile traktörde bulunan Ayşe Samancıoğlu (60) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Ayşe Samancıoğlu ise ambulansla kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, kaza sırasında traktörün römorkunda bulunan üç kuzunun telef olduğu öğrenildi.

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