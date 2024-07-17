Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yaşlı adama tokat atıp sopayla dövmüştü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!

        İzmir'de, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki Süleyman S.D.'ye ilk olarak tokat atan, ardından elindeki sopayla defalarca vuran K.S., yakalandı. K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, Torbalı ilçesinde yaşandı. Pancar Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen K.S., aracını yol kenarına park ettikten sonra beklemeye başladı.

        YAŞLI ADAMA TOKAT ATIP SOPAYLA DÖVDÜ

        AA ve İHA'daki habere göre elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi (70) gören saldırgan K.S., elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        REKLAM

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İlçe Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine başlattığı çalışma sonucu şüpheli K.S'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İŞTE HUSUMETİN NEDENİ

        Husumetin nedeninin ise 70 yaşındaki Süleyman S.D.'nin çöpün yanına bayat ekmek bırakması olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!