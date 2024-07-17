Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
İzmir'de, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki Süleyman S.D.'ye ilk olarak tokat atan, ardından elindeki sopayla defalarca vuran K.S., yakalandı. K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'de olay, Torbalı ilçesinde yaşandı. Pancar Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen K.S., aracını yol kenarına park ettikten sonra beklemeye başladı.
YAŞLI ADAMA TOKAT ATIP SOPAYLA DÖVDÜ
AA ve İHA'daki habere göre elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.’yi (70) gören saldırgan K.S., elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı.
SALDIRI ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İlçe Jandarma Komutanlığı şikayet üzerine başlattığı çalışma sonucu şüpheli K.S'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İŞTE HUSUMETİN NEDENİ
Husumetin nedeninin ise 70 yaşındaki Süleyman S.D.'nin çöpün yanına bayat ekmek bırakması olduğu öğrenildi.