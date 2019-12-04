İzmir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki ile mücadele kapsamında çalışmalarını artırdı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince yapılan uygulamada, 35 F 2029 plakalı araç ile baharat satışı yapan B.C. isimli şahsın aracının yanında bulunan koliler içerisinde aramalar yapıldı. Aramalarda bulunan çok sayıda kaçak içkiye el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatan jandarma, şahsa ayrıca 5 bin TL idari para cezası kesti.

KIRKLARELİ'DE 3 BİN 281 LİTRE SAHTE İÇKİ

Kırıkkale'de ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize'de yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasa çok miktarda sahte içki sürüleceğini tespit etti.

Jandarma, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 3 bin 281 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve çok sayıda sahte bandrollü kapüşon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.