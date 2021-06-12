Toprak altından çıkarıldı.... 1800 yıllık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamİzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde bulundu... 1800 yıllık!
ABONE OL

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

İzmir'de bulunan Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeline ulaşıldı. O anlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde bulundu... 1800 yıllık!
Toprak altından çıkarıldı.... 1800 yıllık!
0:00 / 0:00
AA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.

Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.

METROPOLİS ANTİK KENTİ...

Torbalı’nın ilk çağ tarihi çok eskiye dayanıyor. Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulan bugünkü Torbalı'daki ilk yerleşimin Ephessos (Selçuk),Smyrna (İzmir),Kolophon (Değirmendere),Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede, M.Ö. 3 bin yıllarında gerçekleştiği biliniyor.

Yöredeki en erken yerleşim Metropolis Antik Kenti'nde ortaya çıktığı belirtiliyor. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2 bin 500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, M.Ö. 7’inci yüzyılda Lydia zamanında da en parlak çağını yaşadığı anlaşılıyor.

Torbalı’nın adını Metropolis’in diğer adı olan Triyanna veya Tripolis’ten aldığı sanılıyor. Metropolis “Ana Tanrıça’nın Kenti” anlamına geliyor. Ünlü tarihçi Strabon bu kentin antik çağda ünlü bir şarap merkezi olduğunu belirtiyor.

Metropolis’in önemi İzmir ve Efes arasındaki ana yol üzerindeki stratejik bir tepe ve eteklerinde kurulmuş olmasında yatıyor. Her türlü ticari malın rahatça ulaştırılabildiği bu küçük fakat önemli kent, çevresindeki verimli ovalardan sağlanan gelirlerle geliştiği özellikle şarap üreticiliğiyle ünlendiği ifade ediliyor. Metropolis’in bir başka önemi ise Priene dışında nadiren görülen Helenistik Dönem anıtlarına sahip olması. Metropolis kent tepesi hala Yeniköy ve Özbey köyleri arasında üzeri zeytin ve çam ağaçlarıyla örtülü Kocadiz Dağı’nın eteklerinde bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oksijen deposu Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor
YAŞAMİsviçre Alpleri değil Kümbet!
Caretta Likya 296 günlük uzun yolculuğu sonunda Tunus'a ulaştı
YAŞAMEn uzun yolu o aldı! 296 günün sonunda...
On Numara sonuçları 11 Haziran 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı
Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi
YAŞAMBin esire yaptırıldı! İlginç hikayesiyle ilgi çekiyor
Marmara'da Müsilaj krizi! Müsilaj temizliği için bireysel olarak ne yapabiliriz? - Haberler
YAŞAMMüsilaj endişelendiriyor... Bireysel olarak ne ...
Bu kadarına da pes! Tabak yerine el kullandı - Haberler
YAŞAMSunumun böylesi şaşırttı! Tabak yerine el kullandı
Günlük burç yorumları! (12 Haziran 2021)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Pazar keyfi | Son dakika: Habertürk hafta sonu eki yayında! (25 Nisan)
YAŞAMHafta sonu dopdolu
11 Haziran On numara sonuçları: MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı
Breaking Milli Takımı'nın hedefi önce Soçi sonra Paris olimpiyatları
YAŞAMBreaking Milli Takımı'nın hedefi önce Soçi sonra ...