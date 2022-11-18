Muğla ve İzmir'de deprem!

Kandilli Rasathanesi Muğla'da Yeşilova-Ula arasında saat 07.26'da, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, yerin 8 kilometre derininde olduğu bildirildi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 18, 2022
İZMİR BUCA'DA YİNE DEPREM
Öte yandan bu sabah İzmir'de, Buca fay hattında, saat 04.09 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıklandı. Depremin, yerin 4.3 kilometre derinlikle olduğu belirtildi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 18, 2022
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