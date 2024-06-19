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        Haberler Gündem İzmir Dikili'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        İzmir Dikili'de ormanlık alanda yangın çıktı

        İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 01:40 Güncelleme: 19.06.2024 - 01:59
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        İzmir'de ormanlık alanda yangın
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        Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        ÖDEMİŞ'TE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

        FOTO: AA
        FOTO: AA
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        Alınan bilgiye göre, Birgi Mahallesi İrimağzı mevkisindeki zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, çevredeki bazı bahçelere ve bir eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda zeytin ve incir ağacı zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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