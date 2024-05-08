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        Haberler Gündem İzmir elektrik kesintisi sorgulama: GDZ Elektrik sorgulama ekranı ile 8 Mayıs İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

        İzmir'de elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        İzmir elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de belirli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:23
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        GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Yapılan duyuru ile İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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        İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI (8 MAYIS 2024)

        BORNOVA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058586

        Saat : 9:00 - 15:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Karacaoğlan ( 6240. Sk. 6235. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6239. Sk. )

        ÇİĞLİ / İZMİR

        Kesinti ID : 3058745

        Saat : 11:00 - 17:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Ataşehir ( 8211. Sk. 8019/21. Sk. 8019/21. Sk. NAZIM HİKMET RAN NAZIM HİKMET RAN 8229/1. Sk. 8229/1. Sk. 8229. Sk. 8229. Sk. 8211. Sk. )

        BERGAMA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058771

        Saat : 9:30 - 12:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Maltepe ( Kaymakam Kemal Bey Cd. Maltepe 2. Çk. Mantar Zeus Sk. Şair Eşref Sk. Şehit Cevdet Bulut Sk. Şehit Mustafa Şimşek Sk. 100 Yıl Cd. 13. Sk. 14 Eylül Cd. 408. Sk. 412. Sk. 421. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Ahmet Rasim Çk. Farabi Çk. Halikarnas Sk. Halit Ziya Halit Ziya Sk. )

        BERGAMA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058775

        Saat : 13:00 - 14:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Selçuk ( Ergun Şenlendirici Cd. UZUNYOL Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri )

        Atmaca ( 3. Sk. Şerif Bey Çk. İncirli Mescit Cd. Virankapı Sk. Tiyelti Cd. Serdar Çk. Ergun Şenlendirici Cd. Helvacı Çk. Karcı Çk. Kışla Cd. Karaveliler Çk. Laleli Camii Sk. Müsella Bayırı Yolu )

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        SEFERİHİSAR / İZMİR

        Kesinti ID : 3058551

        Saat : 9:00 - 16:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Sığacık ( 158 Sk. 3204 Sk. 160 Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 166/1. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 3202. Sk. 3204 148/1 3212 Şadırvan Teos Cd. Sığacık Cd. 1. Çk. Site Yolu Park İçi Yolu Mekan Sitesi Liman Cd. Hisar Evleri İç Yolu ESKİ SIĞACIK YOLU Akkum Cd. 3243 3220. Sk. 3219. Sk. 3218. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3214. Sk. 3214 Sk. 3211. Sk. 3210. Sk. 3208. Sk. 3206. Sk. 3206 Sk. 138/4 162 145 3222 166/1 126. Sk. 127 Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 130 Sk. 130. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138/11. Sk. 138/4. Sk. 138/5 Sk. 139. Sk. 139/1 Sk. 139/2. Sk. 139/3 139/3. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 147 Sk. 148. Sk. 148/1. Sk. 148/3. Sk. 150 Sk. 150/1. Sk. 152 Sk. 152. Sk. 154 Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. )

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        BORNOVA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058498

        Saat : 9:00 - 16:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Kazımdirik ( 161. Sk. 162. Sk. 167. Sk. 170. Sk. Süvari Cd. Zafer Cd. )

        BORNOVA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058500

        Saat : 9:00 - 16:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Kazımdirik ( 180. Sk. 175. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 153. Sk. 180/2. Sk. 183. Sk. 183/1. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 194. Sk. Gediz Cd. Mustafa Kemal Cd. Süvari Cd. Zafer Cd. Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu )

        ALİAĞA / İZMİR

        Kesinti ID : 3058505

        Saat : 9:00 - 12:00

        Durum : Planlandı

        Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

        Yeni ( 1037. Sk. 1035. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1023. Sk. Nene Hatun Cd. 1050. Sk. 1048. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. )

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