İzmir'de elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de belirli ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte detaylar...
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Yapılan duyuru ile İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerini aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI (8 MAYIS 2024)
BORNOVA / İZMİR
Kesinti ID : 3058586
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karacaoğlan ( 6240. Sk. 6235. Sk. 6236/2. Sk. 6236/3. Sk. 6237. Sk. 6239. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Kesinti ID : 3058745
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ataşehir ( 8211. Sk. 8019/21. Sk. 8019/21. Sk. NAZIM HİKMET RAN NAZIM HİKMET RAN 8229/1. Sk. 8229/1. Sk. 8229. Sk. 8229. Sk. 8211. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Kesinti ID : 3058771
Saat : 9:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Maltepe ( Kaymakam Kemal Bey Cd. Maltepe 2. Çk. Mantar Zeus Sk. Şair Eşref Sk. Şehit Cevdet Bulut Sk. Şehit Mustafa Şimşek Sk. 100 Yıl Cd. 13. Sk. 14 Eylül Cd. 408. Sk. 412. Sk. 421. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Ahmet Rasim Çk. Farabi Çk. Halikarnas Sk. Halit Ziya Halit Ziya Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Kesinti ID : 3058775
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Selçuk ( Ergun Şenlendirici Cd. UZUNYOL Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri )
Atmaca ( 3. Sk. Şerif Bey Çk. İncirli Mescit Cd. Virankapı Sk. Tiyelti Cd. Serdar Çk. Ergun Şenlendirici Cd. Helvacı Çk. Karcı Çk. Kışla Cd. Karaveliler Çk. Laleli Camii Sk. Müsella Bayırı Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kesinti ID : 3058551
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sığacık ( 158 Sk. 3204 Sk. 160 Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 166/1. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 3202. Sk. 3204 148/1 3212 Şadırvan Teos Cd. Sığacık Cd. 1. Çk. Site Yolu Park İçi Yolu Mekan Sitesi Liman Cd. Hisar Evleri İç Yolu ESKİ SIĞACIK YOLU Akkum Cd. 3243 3220. Sk. 3219. Sk. 3218. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3214. Sk. 3214 Sk. 3211. Sk. 3210. Sk. 3208. Sk. 3206. Sk. 3206 Sk. 138/4 162 145 3222 166/1 126. Sk. 127 Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 130 Sk. 130. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138/11. Sk. 138/4. Sk. 138/5 Sk. 139. Sk. 139/1 Sk. 139/2. Sk. 139/3 139/3. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 147 Sk. 148. Sk. 148/1. Sk. 148/3. Sk. 150 Sk. 150/1. Sk. 152 Sk. 152. Sk. 154 Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Kesinti ID : 3058498
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 161. Sk. 162. Sk. 167. Sk. 170. Sk. Süvari Cd. Zafer Cd. )
BORNOVA / İZMİR
Kesinti ID : 3058500
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 180. Sk. 175. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 153. Sk. 180/2. Sk. 183. Sk. 183/1. Sk. 184. Sk. 185. Sk. 194. Sk. Gediz Cd. Mustafa Kemal Cd. Süvari Cd. Zafer Cd. Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu )
ALİAĞA / İZMİR
Kesinti ID : 3058505
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( 1037. Sk. 1035. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1023. Sk. Nene Hatun Cd. 1050. Sk. 1048. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. )