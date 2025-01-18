İzmir'de olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında Karabağ ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

ANNE VE KIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR İHA'daki habere göre anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. REKLAM

ŞÜPHELİLER TÜFEKLE ELE GEÇİRİLDİ Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.