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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 17 yaşındaki kız ile annesini vurdu! | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki kız ile annesini vurdu!

        İzmir'de, 29 yaşındaki Y.K., evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki sevgilisi olan kızı ve annesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve akrabası yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandılar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:25
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        17 yaşındaki kız ile annesini vurdu!
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        İzmir'de olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında Karabağ ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        ANNE VE KIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        İHA'daki habere göre anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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        ŞÜPHELİLER TÜFEKLE ELE GEÇİRİLDİ

        Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.

        İKİ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Tutuklanan zanlı Y.K., cezaevine gönderildi.
        Tutuklanan zanlı Y.K., cezaevine gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #İzmir
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