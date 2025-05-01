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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Trafikte satırla saldırmıştı tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Trafikte satırla saldırmıştı...

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiye satırla saldıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:50
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        Trafikte satırla saldırmıştı...
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        İzmir'de olay, dün saat 14.00 sıralarında 284/1 sokaktan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkiide meydana geldi.

        TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞANDI

        İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı.

        SATIRI ÇIKARIP SALDIRDI

        Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darp edilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

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