Trafikte satırla saldırmıştı...
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiye satırla saldıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
İzmir'de olay, dün saat 14.00 sıralarında 284/1 sokaktan Ankara Caddesi yan yoluna bağlanan mevkiide meydana geldi.
TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞANDI
İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı.
SATIRI ÇIKARIP SALDIRDI
Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darp edilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.