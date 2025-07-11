Prof. Dr. Yaşar, "2008 yılındaki o müthiş kuraklıktan sonra 2009 yılında inanılmaz yağışlar aldık. O yıl son yüzyılın en yağışlı yıllarından biriydi, Tahtalı Barajı doldu. İzmir 2019'a kadar güzel yağışlar aldı. O yıllarda barajda su seviyesi yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Ama çok büyük yanlışlar yapıldı. Baraj doluyken suyun yüzde 50'sini yer altından çektik. Baraj kuruduğu zaman yer altı sularına başvurmamız lazımdı. Yer altı sularına başvururken de 7/24 suyun akıtılmaması gerekiyor. Gerektiği kadar su verilmeli. Çim dikmek, yüzme havuzlarını doldurmak yasaklanmalı" diye konuştu.