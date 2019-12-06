İzmir köfte tarifi, nasıl yapılır?

Güzel ülkemizin dört bir yanı çeşitlilik dolu. Köfte denince akla en çok gelen tariflerden bir tanesi o mükemmel salça sosuyla ağızları sulandıran İzmir Köfte. Sevenleri yanılıyor olamaz işte ağız sulandıran İzmir Köftenin detayları.

İzmir köfte malzemeler;

4 tane patates

2 adet domates

4 adet yeşil biber

İzmir köftesi için:

1 adet rendelenmiş kuru soğan

500 gram orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

Birer çay kaşığı Tuz, karabiber, kimyon

İzmir köfte sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

½ çay kaşığı tuz

Kızartmak için: 1,5 su bardağı sıvıyağ

İzmir köfte yapılışı;