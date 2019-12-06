İzmir köfte tarifi, nasıl yapılır?

Güzel ülkemizin dört bir yanı çeşitlilik dolu. Köfte denince akla en çok gelen tariflerden bir tanesi o mükemmel salça sosuyla ağızları sulandıran İzmir Köfte. Sevenleri yanılıyor olamaz işte ağız sulandıran İzmir Köftenin detayları.
İzmir köfte malzemeler;
- 4 tane patates
- 2 adet domates
- 4 adet yeşil biber
İzmir köftesi için:
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 3 yemek kaşığı bayat ekmek içi veya galeta unu
- 1 adet yumurta
- Birer çay kaşığı Tuz, karabiber, kimyon
İzmir köfte sosu için:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı su
- ½ çay kaşığı tuz
- Kızartmak için: 1,5 su bardağı sıvıyağ
İzmir köfte yapılışı;
- Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta ve baharatları oval kap içine alıp özleşene kadar yoğurun.
- Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin.
- Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp bekletin.
- Kabuklarını soyduğumuz patatesi elma dilimleri şeklinde kesin.
- Domatesleri halka şeklinde doğrayın.
- Biberlerin sap kısmını kesip ortadan ikiye yarın.
- Sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın.
- Sırasıyla patates ve köfteleri kızartın.
- Fazla yağını süzmesi için kâğıt havlu üzerinde bekletin.
- Sos için: sıvı yağı kızdırın.
- Domates salçasını iki dakika kadar kavurun.
- Rendelenmiş domatesleri ekleyin.
- Kavrulan domatese sıcak su ve tuzu ilave edin.
- 5 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.
- Köfte ve patatesleri fırın tepsisine sırayla dizin
- Aralarına domates ve yeşilbiber dilimlerini yerleştirin.
- Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin.
- Ilık olarak servis edin.
- Afiyet olsun.
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