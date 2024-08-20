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        Haberler Gündem Güncel İzmir Menderes, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da orman yangını | Son dakika haberleri

        İzmir Menderes, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da orman yangını

        İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bugün de Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir ve Balıkesir'deki yangınlar kontrol altına alındı, Afyonkarahisar'daki alevlerle mücadele sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:03
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        Türkiye'nin yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

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        İZMİR MENDERES

        İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edildi.

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        Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

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        OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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        AFYONKARAHİSAR

        İzmir Menderes'teki yangına müdahale sürerken bugün de Afyonkarahisar ve Balıkesir'den yangın haberleri geldi.

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

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        BALIKESİR

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

        #izmir mendere
        #orman yangını
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