İzmir Bayındır Belediyesi hangi partide? İzmir Bayındır Belediye başkanı kimdir? İzmir Bayındır Belediye başkan adayları İzmir Bayındır Belediyesi hangi partide? İzmir Bayındır Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bayındır Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayındır Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayındır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:00 facebook

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