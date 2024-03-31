İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye başkanı kimdir? İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri İzmir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL