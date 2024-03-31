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        Haberler Gündem İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye başkanı kimdir?

        İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye başkanı kimdir?

        İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri İzmir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:50
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        İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye başkanı kimdir?
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        İzmir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Belediye Başkanlığını 1549693 alınan oy ve %58.10 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa Tunç Soyer kazanmıştır.

        İzmir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 24

        Adalet ve Kalkınma Partisi 4

        İYİ Parti 1

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        İzmir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HAMZA DAĞ - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEMİL TUGAY - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜMİT ÖZLALE - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CÜNEYT OĞUZ - MEMLEKET İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERHAN BOLLUK - VATAN İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BARIŞ ÜRKMEYEN - BĞMSZ İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AKIN BİRDAL - DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ SUNGUR - ANAP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KEMAL CEM PÜLTEN - DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SAVAŞ SARI - TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERDURAN - SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SAİT DEMİR - HAKPAR İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYPERİ KÖSEOĞLU - AB İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN HAN - ABP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KEMAL KÖROĞLU - EMEP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BURCU BOSTANCIOĞLU - DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZLER ÇAKIR - HKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DENİZ ÇELİK - TKH İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEMAL ARIKAN - YENİDEN REFAH İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAŞİT BİRGÜVİ - ZP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERAP KARAOSMANOĞLU - DEVA İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YÜKSEL ODABAŞI - BTP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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