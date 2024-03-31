İzmir Menderes Belediyesi hangi partide? İzmir Menderes Belediye başkanı kimdir? İzmir Menderes Belediye başkan adayları İzmir Menderes Belediyesi hangi partide? İzmir Menderes Belediye Başkanı kimdir? İzmir Menderes Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menderes Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menderes Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:41 facebook

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